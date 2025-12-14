DPA: делегация США прибыла в Берлин для переговоров по Украине

Переговоры продолжатся с участием европейских стран

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Американская делегация, в состав которой входят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер, прибыла в Берлин для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, утром 14 декабря они прибыли в отель в центре Берлина. Переговоры между представителями США и Украины продолжатся в Берлине с участием европейских стран. Первоначально переговоры пройдут на уровне политических советников за закрытыми дверями. Ожидается также участие переговорщиков ФРГ.

12 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Владимиром Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После этого к обсуждениям должны присоединиться ряд лидеров ЕС и НАТО. По информации газеты Bild, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция).

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.