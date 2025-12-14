Зеленский: США не ответили на новые предложения Киева по мирному плану

Владимир Зеленский заявил, что получает все сигналы и готов к диалогу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Украина до сих пор не получила ответа от США на свои предложения по мирному плану. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский.

"Я еще не получил реакцию США. Несколько посланий слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу", - цитирует его агентство РБК-Украина.

По словам Зеленского, 14 декабря "начинается активный дипломатический день в Берлине - так называемый украинско-американский день". Кроме того, запланированы встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и отдельными лидерами европейских стран, отметил он.

Зеленский отметил, что в Берлине будет рассматриваться план из 20 пунктов. Он констатировал, что вступление Украины в НАТО рассматривалось как реальная гарантия безопасности, но "некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление". "Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а также гарантии безопасности от ЕС и других стран являются для нас возможностью. И это - уже компромисс", - утверждает Зеленский.

Он также рассказал, что Украина намерена делать в случае провала переговоров. "Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично, но смотрите, если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию, <...> это как бег на большую дистанцию, как такой марафон. Надо брать себя в руки, искать другой путь", - отметил Зеленский.