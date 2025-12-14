Орбан привезет на саммит ЕС 1,6 млн анкет с голосами против военной помощи ВСУ

Премьер-министр Венгрии считает, что подавляющее большинство граждан других европейских стран также выступает против расходов на продолжение украинского конфликта

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует привезти на саммит Евросоюза в Брюсселе десятки коробок с 1,6 млн заполненных анкет, в которых граждане его страны высказались против расходов на военную помощь Украине. Глава правительства сообщил, что захватит этот груз в бельгийскую столицу, где 18-19 декабря состоится последняя в уходящем году встреча лидеров государств ЕС.

"Я возьму их с собой на следующей неделе в Брюссель, где выскажу мнение молчаливого большинства", - заявил Орбан, имея в виду, что подавляющее большинство граждан других европейских стран также выступает против расходов на продолжение украинского конфликта, но, в отличие от венгров, не имеет возможности открыто выразить свое мнение по этому поводу.

Премьер, как обычно, отправится в поездку на правительственном самолете, находящемся в ведении ВВС. "Надеюсь, что вооруженные силы не будут взимать плату за лишний вес", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Орбан сопроводил эту публикацию фотографией, на которой запечатлена гора коробок с анкетами.

Очередной опрос общественного мнения, который власти по традиции назвали национальными консультациями, проходил в Венгрии в течение последнего месяца. Анкеты с вопросами для жителей страны рассылались по почте. Один из них касался повышения налогов для покрытия расходов на военную помощь Украине в соответствии с планами руководства ЕС. Почти все участники социологического исследования высказались против подобных шагов.

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что будет определять свою позицию по этим вопросам, в том числе в отношении Украины, руководствуясь мнением сограждан. Будапешт не раз подтверждал, что не намерен расходовать свои средства на продолжение украинского конфликта и выступает за его скорейшее урегулирование исключительно мирным путем.