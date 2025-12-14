ХАМАС подтвердил гибель в Газе одного из своих командиров

Армия Израиля ранее заявила о ликвидации Раида Саада

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило, что в секторе Газа 13 декабря был убит один из командиров его военного крыла Раид Саад. С соответствующим заявлением выступил глава движения в анклаве Халиль аль-Хейя.

"Раид Саад вместе со своими братьями был убит в Газе после десятилетий борьбы с израильской оккупацией", - объявил аль-Хейя, слова которого распространил Telegram-канал ХАМАС.

13 декабря о ликвидации Саада объявила пресс-служба Армии обороны Израиля. Вскоре после этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал военным соответствующий приказ в ответ на ранение двух военнослужащих в секторе Газа.

Саад был одним из видных командиров военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - и на протяжении 9 лет (с 2012 по 2021 год) входил в узкий состав его руководства. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, Саад считался вторым человеком в группировке и возглавлял производственный штаб, отвечающий за изготовление ракетных установок, ракет и противотанкового оружия. Ранее Саад возглавлял штаб спецопераций ХАМАС и, по данным Kan, принимал участие в организации нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года.