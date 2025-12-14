BSW стремится заблокировать в Бундесрате законопроект о военной службе в ФРГ

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" надеется на поддержку со стороны Левой партии и "Зеленых, отметила лидер BSW Сара Вагенкнехт

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) стремится заблокировать законопроект о новой модели военной службы в Германии во время рассмотрения в Бундесрате (палате федеральных земель) и надеется на поддержку со стороны Левой партии и "Зеленых".

"Закон о воинской повинности еще можно остановить. Правительства, возглавляемые BSW, Левой партией или "Зелеными", имеют большинство в Бундесрате. Мы призываем левых и "Зеленых" не отступать снова, а отвергнуть призыв на военную службу в Бундесрате", - заявила лидер BSW Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke.

Политик отметила, что либо "Зеленые", либо Левая партия, либо BSW входят в состав более половины правительств федеральных земель и, следовательно, могут влиять на результаты голосования в Бундесрате. Вагенкнехт подчеркнула, что "Зеленые" проголосовали против закона о воинской повинности в Бундестаге (парламенте ФРГ) и что резолюция съезда партии фактически была направлена на запрет его одобрения. BSW, по словам Вагенкнехт, проголосует против законопроекта в Бундесрате.

5 декабря Бундестаг принял закон о новой модели военной службы в Германии. Законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Потенциальные рекруты будут получать обязательные для заполнения анкеты, в них они должны будут ответить на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ.

Набор в ряды Бундесвера пока будет проходить на добровольной основе. Если же новобранцев не хватит для запланированного увеличения численности ВС, то может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года, однако для этого требуется одобрение Бундесрата.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.