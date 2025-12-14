Танкер Kairos отбуксируют в безопасное место 15 декабря

На судно доставили мощный морской электрогенератор

СОФИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Специалистам болгарского агентства "Морская администрация" и членам экипажа удалось восстановить электропитание на танкере Kairos, он будет отбуксирован на безопасное место 15 декабря. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение в репортаже из Ахтополя, где судно, поврежденное украинскими беспилотниками Sea Baby, в настоящее время стоит на якоре.

Отмечается, что на судно был доставлен мощный морской электрогенератор, и члены экипажа танкера и болгарские эксперты смогли восстановить электроснабжение, в том числе обеспечить работу якорных лебедок. Утром 15 декабря к месту стоянки танкера прибудут три буксира, которые отведут судно на безопасное место.

Попав под удар в водах Турции 28 ноября двух украинских морских беспилотников Sea Baby, Kairos потерял ход. 3 декабря турецкий буксир начал его проводку в порт, но 5 декабря по неизвестным причинам ее прекратил и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега в районе города Ахтополь, где Kairos смог закрепиться на якоре.