Таиланд готов сотрудничать в вопросе урегулирования конфликта с Камбоджей

БАНГКОК, 14 декабря. /ТАСС/. Таиланд готов сотрудничать с международными организациями в вопросе урегулирования конфликта на границе с соседней Камбоджей. Об этом говорится в сообщении объединенного пресс-центра таиландских вооруженных сил.

"Таиланд продолжает придерживаться мирного подхода к урегулированию ситуации, готов сотрудничать с независимыми международными организациями, включая Управление верховного комиссара ООН по правам человека [УВКПЧ] и Международный комитет Красного Креста [МККК], и призывает Камбоджу к конструктивному диалогу через существующие механизмы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, "камбоджийская сторона применяла тяжелое вооружение, в частности системы ВМ-21, нанося удары по гражданским районам в нескольких провинциях Таиланда, включая районы вблизи больниц, что привело к гибели и ранениям мирных жителей и является серьезным нарушением международного гуманитарного права". "Таиланд призывает УВКПЧ потребовать от Камбоджи полного разъяснения этих фактов, немедленного прекращения всех враждебных действий, демонстрации искренности и добросовестности через конкретные шаги, а также соблюдения международного гуманитарного права и международных стандартов в области прав человека", - указала таиландская сторона. Она подчеркнула, что Таиланд в ходе конфликта с Камбоджей "действует в рамках права на самооборону в соответствии с международным правом, нанося удары исключительно по военным объектам".

Столкновения с применением стрелкового оружия произошли на границе 7 декабря. Армия Таиланда 8 декабря сообщала, что камбоджийские силы начали артиллерийский обстрел ее позиций в приграничной зоне. Таиландские ВВС в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе боевых действий с таиландской стороны погибло 15 военнослужащих. МВД Камбоджи сообщало о гибели 11 человек из гражданского населения. Посольства России в обеих странах рекомендовали согражданам воздерживаться от посещения приграничных районов.