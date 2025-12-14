МИД Бангладеш вызвал посла Индии из-за заявлений экс-премьера Шейх Хасины

Бангладеш вновь призвал к ее скорейшей экстрадиции вместе с бывшим министром внутренних дел Асадуззаманом Ханом Камалом, чтобы они предстали перед судом

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бангладеш вызвало посла Индии Праная Верму, чтобы выразить "серьезную обеспокоенность" по поводу "подстрекательских заявлений", сделанных бывшей премьер-министром Шейх Хасиной, которая находится на индийской территории. Об этом сообщило бангладешское внешнеполитическое ведомство.

"Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла Индии, чтобы передать правительству Индии серьезную обеспокоенность правительства Бангладеш по поводу того, что бежавшая из страны Шейх Хасина продолжает делать подстрекательские заявления, призывая своих сторонников к террористической деятельности в Бангладеш с целью сорвать предстоящие парламентские выборы", - говорится в заявлении МИД.

В сообщении ведомство указало, что Бангладеш вновь призывает к ее "скорейшей экстрадиции" вместе с бывшим министром внутренних дел Асадуззаманом Ханом Камалом, чтобы они предстали перед судом и понесли наказание в виде смертной казни, назначенное специальным трибуналом в прошлом месяце.

В ответном заявлении МИД Индии указал, что республика никогда не позволяла использовать свою территорию для действий, враждебных интересам Бангладеш, и призвала к проведению предстоящих парламентских выборов в этой стране в мирной обстановке. "Индия категорически отвергает утверждения, сделанные временным правительством Бангладеш в своем пресс-релизе", - заявило индийское ведомство.

"Индия никогда не позволяла использовать свою территорию для действий, враждебных интересам дружественного народа Бангладеш", - заявили в МИД. "Мы ожидаем, что временное правительство Бангладеш примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка, в том числе для проведения мирных выборов", - говорится в заявлении.

Парламентские выборы в Бангладеш пройдут 12 февраля 2026 года. Это будут первые всеобщие выборы после отставки правительства Шейх Хасины в августе 2024 года на фоне массовых протестов. В прошлом месяце 78-летняя экс-премьер была приговорена к смертной казни специальным трибуналом в Дакке за "преступления против человечности" и жестокое подавление студенческих протестов в прошлом году. Известно, что она проживает в Индии с тех пор, как покинула Бангладеш 5 августа 2024 года из-за протестов. В ряде последних интервью Шейх Хасина назвала предстоящие выборы незаконными, так как действующее в стране временное правительство запретило участие в них ее партии "Авами лиг".