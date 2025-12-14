В Британии и Ирландии усилили охрану еврейской общины из-за теракта в Австралии

По информации телеканала RTE, в Ирландии назначили специальных инспекторов для взаимодействия с общинами

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция в Великобритании и Ирландии усилила охрану мест, связанных с еврейской общиной, после теракта в Австралии.

"Хотя нет никакой информации, указывающей на связь между нападением в Сиднее и уровнем угрозы в Лондоне, сегодня <…> мы усиливаем присутствие полиции, задействуем дополнительные патрули в сообществах и взаимодействуем с еврейской общиной, чтобы понять, что еще мы можем сделать в ближайшие часы и дни", - отмечается в заявлении Скотленд-Ярда.

В соседней Ирландии, по информации телеканала RTE, были назначены специальные инспекторы для взаимодействия с еврейскими общинами, усилено патрулирование связанных с ними центров и мероприятий.