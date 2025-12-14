"Аль-Ихбария": в Сирии проводят операцию против ИГ в окрестностях Пальмиры

ТУНИС, 14 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности переходного правительства Сирии начали операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ряде районов провинции Хомс и Сирийской пустыни в ответ на нападение в Пальмире на совместный сирийско-американский патруль. Об этом сообщил телеканал "Аль-Ихбария".

Как заявил в его эфире представитель сил безопасности Али ас-Суфи, операция направлена против связанных с ИГ боевиков, которые скрываются в Сирийской пустыне в восточной и юго-восточной частях арабской республики. По информации телеканала Syria TV, возглавляемая США коалиция со своей стороны проводит кампанию арестов в Пальмире и ее окрестностях после инцидента со стрельбой.

В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были доставлены на американских вертолетах на военную базу западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший являлся сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. Компетентные органы выясняют, был ли этот человек связан с ИГ или просто придерживался идеологии террористов.