DPA: Мерц ушел с переговоров с Зеленским и Уиткоффом

Таким образом, стороны проводят двустороннюю встречу, пишет агентство

© Guido Bergmann/ Bundesregierung via Getty Images

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул место проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине после краткого приветственного слова. Таким образом, делегации США, в состав которой входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер, и Украины в лице Владимира Зеленского, секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВС Андрея Гнатова, по сути, проводят двусторонние переговоры в Ведомстве федерального канцлера в Берлине, пишет агентство DPA со ссылкой на правительственные источники. По его данным, в переговорной также остался советник Мерца по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер в качестве своего рода модератора.

Американская делегация прибыла в канцелярию около 15:00 (17:00 мск). Чуть позже Мерц приветствовал Зеленского, который в воскресенье прилетел в Берлин. Ожидается, что переговоры могут продлиться до позднего вечера.

По информации Bild, существует четкая тактика ведения переговоров: сначала обсуждаются надежные гарантии безопасности для Украины. Затем рассматривается вопрос о территориальных уступках. До этого в воскресенье переговоры на уровне политических советников, как передает корреспондент ТАСС, прошли в отеле Adlon, расположенном недалеко от Бранденбургских ворот, около посольства США в ФРГ.

На фоне проведения переговоров в Берлине приняты повышенные меры безопасности. Центр города, как убедился корреспондент ТАСС, перекрыт, движение транспорта ограничено. На улицах дежурят многочисленные сотрудники полиции. Задействованы полицейские вертолеты.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.