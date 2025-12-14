Эксперт Боссхард: Зеленский может потерять все, задействовав последние резервы

Бывший специальный советник по военным вопросам генсекретаря ОБСЕ считает, что Владимир Зеленский, "зная, что переговоры неизбежны и что он должен продемонстрировать успехи перед своими западными союзниками", испытывает "сильное искушение поставить все на одну карту"

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский оказался на грани того, чтобы задействовать последние резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной точке и потерпеть окончательное поражение на поле боя против российской армии. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"Зная, что переговоры неизбежны и что он должен продемонстрировать успехи перед своими западными союзниками, Зеленский, вероятно, испытывает сейчас сильное искушение поставить все на одну карту и потратить свои последние резервы, - считает эксперт. - Если он не поймет, когда нужно остановиться, он рискует потерять все".

Согласно оценкам военного, российские войска "удивительно быстро" заняли город Северск в ДНР. Кроме того, по его мнению, если наступление в Запорожской области "будет проходить с такой же скоростью", то ВС РФ "могут дойти до окраин Запорожья", что "окажет огромное давление на Зеленского".

Как сообщило в воскресенье Министерство обороны России, подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое в Запорожской области. В свою очередь подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям неприятеля в том числе в районах населенных пунктов Орехов и Разумовка.