Трамп пообещал, что США отомстят виновным в нападении на патруль в Сирии

Американский лидер заявил, что "в Сирии людям, которые это сделали, будет нанесен большой ущерб"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отомстит организаторам нападения на сирийско-американский патруль в Сирии.

"Могу сказать вам, что в Сирии людям, которые это сделали, будет нанесен большой ущерб. Они поймали человека, одного человека, но будет нанесен большой ущерб", - сказал он во время рождественского приема в Белом доме.

В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю в Пальмире. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были доставлены на американских вертолетах на военную базу западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший являлся сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. Компетентные органы выясняют, был ли этот человек связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) или просто придерживался идеологии террористов.