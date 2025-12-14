Сенатор Пол: США стоит задуматься о выводе своих войск из Сирии

Он отметил, что пребывание нескольких сотен военных в республике скорее является для Соединенных Штатов ловушкой, нежели чем стратегическим активом

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность вывода своих военных с территории Сирии, заявил сенатор Конгресса США Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) в свете недавней атаки на американские войска в Пальмире.

"Погибшие солдаты определенно являются героями, которые сражались за свою страну. Большой вопрос - стоит ли им там находиться, - сказал он в интервью телеканалу NBC News. - Людей, которые убили наших солдат, необходимо покарать. Вместе с тем нам необходимо, в первую очередь, пересмотреть вопрос о том, нужно ли нам размещать там войска".

Американский сенатор выразил мнение, что пребывание нескольких сотен военнослужащих в Сирии скорее является для США ловушкой, нежели чем стратегическим активом.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что в субботу сирийско-американский патруль подвергся атаке во время встречи подполковника ВС США с представителем МВД Сирии. Нападавший открыл огонь из пулемета и был ликвидирован сирийскими военными на месте. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил гибель в Пальмире двух военнослужащих США и одного американского переводчика из числа гражданских лиц. Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший был сотрудником сил безопасности, но не занимал высокой должности. Министерство внутренних дел в переходном правительстве арабской республики сообщило о задержании пятерых подозреваемых в причастности к нападению.