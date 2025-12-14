Госдеп: США привлекут к ответственности виновных в нападении на патруль в Сирии

Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани также подтвердил приверженность уничтожению общей угрозы, исходящей со стороны террористической группировки "Исламское государство", заявили в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Администрация США привлечет к ответственности тех, кто виновен в организации нападения на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном по итогам телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД в переходном сирийском правительстве Асаадом аш-Шейбани.

"Министр иностранных дел аш-Шейбани выразил соболезнования и подтвердил приверженность сирийского правительства ослаблению и уничтожению общей угрозы, исходящей со стороны [террористической группировки] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Соединенные Штаты привлекут к ответственности всех, кто причиняет вред и угрожает американцам", - сказано в заявлении ведомства.

В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю в Пальмире. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были доставлены на американских вертолетах на военную базу западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший являлся сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. Компетентные органы выясняют, был ли этот человек связан с ИГ или просто придерживался идеологии террористов.