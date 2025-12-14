Фицо назвал Украину поглощающей миллиарды евро "черной дырой"

Премьер-министр Словакии также отметил, что ЕС переживает кризис

БРАТИСЛАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину "черной дырой", которая поглощает миллиарды евро и будущее Евросоюза. Такое мнение он выразил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Украина - это черная дыра, из-за которой пропадают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза", - написал Фицо.

В видео, которое также выложено на странице премьера, он подтвердил свое негативное отношение к предоставлению ЕС средств Украине для реализации ее военных потребностей. "Если вы скажете [на встречах лидеров сообщества], что не хотите давать деньги на оружие, то вы становитесь плохим, потому что [существует мнение] об обязанности предоставлять деньги на оружие", - сказал Фицо. Евросоюз, по его словам, переживает кризис.