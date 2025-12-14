Страны ECOWAS создадут силы быстрого развертывания к концу 2026 года

Председатель ECOWAS Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био также отметил, что страны региона ставят целью ввести единую валюту к 2027 году в качестве стратегического приоритета

ХАРАРЕ, 14 декабря. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) создаст силы быстрого развертывания, в том числе бригаду по борьбе с терроризмом численностью 1 650 военнослужащих, к концу 2026 года. Об этом, как сообщила газета Vanguard, заявил председатель ECOWAS президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био на саммите регионального объединения в столице Нигерии - Абудже.

По его словам, нынешний саммит - историческое событие, поскольку страны Западной Африки сталкиваются с самыми серьезными за все время независимости вызовами в сфере безопасности и экономики. Терроризм, организованная преступность подрывают усилия по развитию.

Председатель ECOWAS также сообщил, что страны региона ставят целью ввести единую валюту к 2027 году в качестве стратегического приоритета. "Это позволит сократить издержки на банковские переводы, расширить торговлю и повысить конкурентоспособность стран объединения", - подчеркнул он. С 1 января 2026 года ECOWAS отменяет пошлины на воздушные перевозки.

Председатель Комиссии ECOWAS Омар Алию Турей объявил о создании Совета предпринимателей объединения, который возглавит самый богатый человек Африки нигерийский бизнесмен Алико Данготе. По его словам, этот совет станет платформой для развития диалога и партнерства между государством и частным сектором. Турей также сообщил о планах регулярно проводить Инвестиционный саммит Западной Африки по образу Давосского форума.