Вице-президент Швейцарии "был бы рад" вновь провести саммит РФ - США в Женеве

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом проходила в Швейцарии в 2021 году

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вице-президент, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, который был избран президентом страны на 2026 год, заявил, что "был бы счастлив" вновь приветствовать лидеров РФ и США на саммите в Женеве, как это уже было в 2021 году во время его первого президентского срока.

Выступая в Женеве по случаю ежегодного военно-исторического фестиваля "Эскаляд", политик заявил о своей любви к городу. Он напомнил присутствующим, что во время своего первого президентского срока познакомился здесь с тогдашним президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита, который состоялся в Женеве 16 июня 2021 года.

"Не скрою, что для здоровья всего мира я был бы счастлив повторить его в следующем году", - сказал Пармелен, высказывания которого приводит пресс-служба его министерства.

16 июня 2021 года в Женеве состоялась встреча Путина и Байдена. Это был первый с 2018 года российско-американский саммит. По ее итогам лидеры двух стран заявили о планах начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Швейцарские власти неоднократно выражали желание предоставить на своей территории площадку для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Российская сторона в ответ указывала на утрату конфедерацией нейтрального статуса после присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза. Неприемлемость кандидатуры Берна в качестве посредника доказала и организованная в июне 2024 года по инициативе Киева провальная конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке, на которую Россия не была приглашена.