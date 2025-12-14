Германия намерена принять белорусских оппозиционеров Колесникову и Бабарико

Большинство других заключенных, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко, переданы Украине

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил, что Германия планирует принять двух помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко белорусских оппозиционеров.

В эфире телеканала ARD он уточнил, что речь идет о Марии Колесниковой и Викторе Бабарико.

13 декабря агентство РБК-Украина сообщило, что большинство заключенных, помилованных Лукашенко, переданы Украине. По данным агентства, в числе переданных лиц белорусские оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова. Всего на Украину были доставлены 114 из 123 помилованных.