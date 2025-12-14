Посол в РФ: Шри-Ланка просит у Москвы дополнительную помощь после циклона

Россия ранее предоставила республике 35 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шри-Ланка обращается с просьбой к России об оказании дополнительной помощи для восстановления страны после разрушительного циклона "Дитва". Об этом сообщила в интервью ТАСС посол республики в Москве Шобини Гунасекера.

"Мы получили 35 тонн гуманитарной помощи, предоставленной российским правительством. И мы очень благодарны за эту помощь, - сказала дипломат. - Но мы обращаемся ко всем правительствам и особенно к правительству России с просьбой о дальнейшей помощи на этапе восстановления. Поэтому я надеюсь, что в духе нашей дружбы и взаимопонимания определенная помощь будет оказана".

Посол напомнила, что Россия и Шри-Ланка всегда были очень хорошими друзьями, две страны связывают очень крепкие узы дружбы и товарищества. "Мы благодарим российское правительство за помощь Шри-Ланке в этот трудный час, а также за соболезнования, которые президент Российской Федерации передал нашему президенту. Это действительно очень много, эта демонстрация солидарности очень важна, потому что после этого бедствия Шри-Ланке предстоит очень долгий путь к восстановлению", - отметила она.

По словам дипломата, масштабы разрушений в стране беспрецедентны и предстоит много работы по оказанию помощи, восстановлению, перестройке, переселению. "Поэтому я не думаю, что Шри-Ланка может справиться с этим в одиночку. Именно поэтому правительство обратилось к международному сообществу, и международное сообщество, как всегда, пришло на помощь Шри-Ланке, и помощь России в этот момент очень, очень ценна", - пояснила Гунасекера.

Как указала посол, более 1,8 млн, почти 2 млн человек, были вынуждены оставить свои дома на Шри-Ланке, "здания, критически важная инфраструктура - дороги, железные дороги, транспортные системы - все повреждено, разрушено". "В этой области Шри-Ланка действительно сильно пострадала. После оказания гуманитарной помощи нам предстоит начать работу по переселению, а затем, наконец, начнется процесс восстановления, и, чтобы восстановиться, нам нужна помощь", - сказала она.

Помощь в любой форме

Дипломат отметила, что "все посольства, представительства Шри-Ланки в разных странах также обращаются с просьбой о помощи в любой форме, потому что ситуация сейчас очень сложная". "Многие россияне очень любят Шри-Ланку. Мне рассказывали, что, когда на Шри-Ланку обрушилось цунами, первыми, кто пришел в посольство, чтобы помочь, были двое школьников, которые принесли свои детские книги, чтобы внести вклад в оказание помощи ланкийским детям - это было их пожертвование, все, что они собрали, и они захотели отдать это детям Шри-Ланки. Это то, что мне рассказывали, и это очень трогательно", - сообщила она.

"Мы также знаем, что россияне любят Шри-Ланку за лучший чай, который мы поставляем, и за наши пляжи, которые действительно прекрасны. И россияне знают о величественных слонах Шри-Ланки. Вот три вещи, о которых мне обязательно скажет любой русский, узнав, что я из Шри-Ланки", - добавила посол. По ее словам, любой возможный вариант оказания поддержки, даже самый символический вклад, очень важен.

Поскольку последствия катастрофы действительно огромны, пояснила Гунасекера, Шри-Ланка создала фонд восстановления. "Любой россиянин в знак солидарности может направить средства, даже символическую сумму, через счет посольства Шри-Ланки. С этого счета средства перечисляются в фонд восстановления через министерство иностранных дел республики, - указала посол. - Мы также обращаемся к правительству. Мое правительство запросило помощь. Мы работаем с Министерством иностранных дел Российской Федерации над возможностями ее предоставления".

О циклоне

Мощный тропический циклон "Дитва" привел к затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил ланкийский центр по борьбе со стихийными бедствиями, погибли не менее 400 человек. Из-за последствий циклона в островном государстве пострадали почти 854 тыс. жителей, около 124 тыс. человек были эвакуированы в 919 временных центров.

Власти Шри-Ланки обратились к РФ с просьбой об оказании гуманитарной помощи. Позднее спецборт МЧС РФ доставил в страну 34 тонны гуманитарного груза.

