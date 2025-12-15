Прозоров: Буданов недостаточно предан Зеленскому для назначения главой его офиса

Начальник ГУР Украины неоднократно пытался показать свою независимость от Владимира Зеленского, отметил экс-сотрудник Службы безопасности Украины

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) недостаточно предан Зеленскому, чтобы стать главой его офиса. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Игра сейчас идет на Украине серьезная, на грани фола, на грани каких-то критических событий. И Зеленский всячески будет пытаться, конечно, поставить туда человека, который ему предан. Про Буданова я бы такого не сказал. Буданов неоднократно пытался демонстрировать свою независимость от офиса Зеленского. Были даже конфронтационные моменты. Поэтому Зеленскому такой начальник его офиса, конечно, не нужен", - сказал он.

В то же время Прозоров отметил, что политическая ситуация на Украине характеризуется полной непредсказуемостью, поэтому вероятность выдвижения Буданова на пост главы офиса Зеленского не стоит исключать целиком.

Ранее журнал The Economist со ссылкой на свои источники сообщил, что Зеленский может сделать выбор в пользу правительства, которое возглавят сотрудники силовых структур. По информации издания, при таком развитии событий вероятным кандидатом на должность главы его офиса станет председатель ГУР Кирилл Буданов.

8 декабря украинское издание "Новости. Live" сообщало, что Зеленский назвал имена кандидатов, которые могут занять должность главы его офиса после увольнения Андрея Ермака. В их число, помимо Буданова, вошли министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первый замглавы МИД Сергей Кислица и заместитель главы офиса Зеленского по военным вопросам Павел Палиса.