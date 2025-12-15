VnExpress: Вьетнам передал США останки военнослужащих, пропавших в годы войны

Останки обнаружили во время поисковой экспедиции в провинции Лаокай

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Вьетнам передал Соединенным Штатам комплект останков, предположительно принадлежащих американским военнослужащим, пропавшим без вести во время войны в Индокитае. Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

В 171-й по счету церемонии, прошедшей в ханойском военном аэропорту Залям, приняли участие заместитель министра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Чиен и сотрудники управления по поиску пропавших без вести Министерства национальной обороны. Американскую сторону представляли посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер и персонал агентства по учету военнопленных и погибших во время военных действий при военном министерстве США во главе с его директором Келли Маккигом.

Останки были обнаружены во время недавней поисковой экспедиции в провинции Лаокай. Вьетнамские и американские судебно-медицинские эксперты уже провели предварительную экспертизу и пришли к выводу, что останки могут принадлежать американским солдатам, пропавшим без вести во время войны. Теперь они будут отправлены в лабораторию американских вооруженных сил на Гавайях для дальнейшей экспертизы и идентификации.

Посол США выразил глубокую благодарности американской стороны правительству Вьетнама за его твердую приверженность гуманитарной инициативе по репатриации останков погибших военнослужащих, назвав это доказательством углубления международного сотрудничества, которое стало основой нормализации и развития двусторонних отношений Вашингтона и Ханоя.

Взаимодействие по поиску и возвращению останков пропавших без вести граждан США началось вскоре после подписания Парижских мирных соглашений по Индокитаю 27 января 1973 года. За прошедшие годы Вьетнам передал Соединенным Штатам более тысячи комплектов останков и помог идентифицировать свыше 730 из 1,9 тыс. военнослужащих, которые были признаны пропавшими без вести во время вьетнамской войны.

Во Вьетнаме за годы американской военной агрессии погибли 3 млн вьетнамцев, более 4 млн стали инвалидами или пострадали от применявшихся армией США высокотоксичных химикатов.