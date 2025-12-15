Токаев посетит Японию и примет участие в саммите Центральная Азия-Япония

В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаити, а также представителями деловых кругов страны

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит 18-20 декабря Японию с официальным визитом и примет участие в саммите Центральная Азия - Япония. Об этом сообщили в пресс-службе Токаева.

"В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаити, а также представителями деловых кругов Японии. Кроме того, президент Казахстана примет участие в работе саммита Центральная Азия - Япония", - говорится в сообщении.