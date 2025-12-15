Axios: демократы считают, что Харрис начала готовиться к президентской гонке

По информации портала, бывший вице-президент США на прошедшей неделе в своей речи отметила, что и демократы, и республиканцы не смогли оправдать доверие общественности, а правительство не способно удовлетворить нужды народа

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Камала Харрис может предпринять новую попытку занять высший государственный пост на выборах 2028 года и уже делает первые шаги в своей предвыборной кампании, считают в Демократической партии. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, Харрис на прошедшей неделе предприняла несколько шагов, которые демократы рассматривают как начало ее новой президентской кампании. В частности, выступая в пятницу с речью перед Национальным комитетом Демократической партии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), бывший вице-президент отошла от риторики своей первой кампании, в которой защищала политику бывшего американского лидера и своего однопартийца Джо Байдена, и обрушилась с критикой на обе партии. Она отметила, что и демократы, и республиканцы не смогли оправдать доверие общественности, а правительство оказалось не способно удовлетворить нужды американского народа. После выступления Харрис ряд членов комитета заявили Axios, что хотели бы, чтобы она баллотировалась на пост президента США от Демпартии в 2028 году.

Кроме того, Харрис значительно расширила тур в поддержку своей книги "107 дней", запланировав выступления в том числе в штате Южная Каролина, который считается критически важным на праймериз демократов, а также в городах со значительным процентом темнокожего населения. Портал отмечает, что она все еще пользуется большой поддержкой афроамериканцев, чьи голоса могут решить судьбу кандидатуры в президенты от Демпартии.

На выборах президента США в ноябре прошлого года Харрис, представлявшая Демократическую партию, уступила кандидату от республиканцев, действующему президенту Дональду Трампу.