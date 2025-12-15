Эксперт Гилл: мир на Украине зависит от успеха переговоров России и США

По оценке американского политического обозревателя, встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером имела ключевое значение для определения путей к установлению мира на Украине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Достижение мирного урегулирования на Украине зависит от результатов двусторонних переговоров между Россией и Соединенными Штатами, сказал в беседе с ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

По оценке Гилла, встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером имела ключевое значение для определения путей к установлению мира на Украине. Обозреватель отметил, что эти переговоры, "вероятно, имели намного более ощутимые результаты, чем сообщалось в средствах массовой информации". "Они длились пять-шесть часов, что говорит о переходе к деталям и механизмам реализации мирного соглашения от обсуждения лишь общих рамок урегулирования конфликта", - сказал Гилл.

"Хотя многие [западные] СМИ представили эту встречу как нерезультативную, есть основания полагать, что достигнуто гораздо больше, и мы увидим конкретные результаты в ближайшие месяцы", - заключил американский радиоведущий.

2 декабря Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.