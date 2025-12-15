WT: Элвис Пресли оказался в списках спонсоров прибывших в США мигрантов

В нескольких заявках на спонсорство мигрантов был указан принадлежавший певцу номер социального страхования, отмечает газета

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Певец Элвис Пресли и другие умершие люди оказались в списках потенциальных спонсоров мигрантов, прибывших в США по гуманитарным причинам. Об этом сообщила газета The Washington Times (WT) со ссылкой на Контрольно-финансовое управление Конгресса США (GAO).

По его информации, в нескольких заявках на спонсорство мигрантов был указан принадлежавший певцу номер социального страхования. В целом, как выяснили в GAO, по состоянию на июль 2024 года более 1,4 тыс. иностранцев въехали в США по гуманитарным причинам, хотя указанные в их заявлениях спонсоры умерли. Помимо использования данных умерших, в заявлениях указывались ложные биографические данные, а также к ним были прикреплены фотографии третьих лиц - например, актрис Конни Чанг и Коте де Пабло.

В числе спонсоров также обнаружились лица, имеющие связи с преступным миром. 20% спонсоров потенциальных мигрантов из Венесуэлы были признаны властями США представляющими угрозу общественной или национальной безопасности, некоторые из них были связаны с торговлей наркотиками и отмыванием денег. Кроме того, в GAO выявили случаи, когда торговцы людьми предпринимали попытки спонсировать мигрантов с Украины, претендующих на въезд по программе разрешения на въезд по гуманитарным причинам.

В целом, как убедились в GAO, реализация программы была несовершенной, а проверки заявителей и их спонсоров проводились недостаточно тщательно. Согласно изначальной задумке, программа должна была распространяться на лиц, испытывающих острую гуманитарную нужду, либо на тех, кто мог бы "принести значительную пользу американскому обществу". Фактически, ни одна из государственных служб, ответственных за реализацию инициативы, не проводила достаточных проверок.

Практика предоставления иностранцам гуманитарного пароля с правом на въезд в США и пребывание в стране на длительный срок была введена администрацией предыдущего президента страны демократа Джо Байдена. Летом 2025 года после прихода к власти республиканца Дональда Трампа Министерство внутренней безопасности страны отменило программу для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. В декабре текущего года администрация также свернула практику предоставления разрешения на въезд по гуманитарным причинам с целью воссоединения семей для граждан Колумбии, Кубы, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гаити и Гондураса. Кроме того, власти США приостановили прием новых заявлений по программе, рассчитанной на граждан Украины.