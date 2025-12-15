МИД Ирана: вторая встреча по Афганистану с участием РФ пройдет в марте

Стороны встретятся в Исламабаде

ТЕГЕРАН, 15 декабря. /ТАСС/. Вторая встреча соседних с Афганистаном стран при участии РФ на уровне спецпредставителей пройдет в марте в столице Пакистана. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана по итогам первой встречи, прошедшей в воскресенье.

"Участники также приветствовали готовность Пакистана провести второй раунд заседания специальных представителей соседних с Афганистаном стран в Исламабаде в марте следующего года", - отмечается в документе.

Первая встреча по Афганистану на уровне спецпредставителей из Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и Ирана прошла 14 декабря в Тегеране по инициативе иранской стороны. Со стороны России участие принял специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.