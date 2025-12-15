Каллас признала, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается

Глава дипслужбы ЕС призвала в этом случае Евросоюз дать Киеву "серьезные гарантии безопасности"

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Sergei Grits

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается, и призвала в этом случае ЕС дать ей "серьезные гарантии безопасности". Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности", - полагает она.