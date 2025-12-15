МВБ США опровергло данные об отказе от массовых облав на нелегальных мигрантов

Правоохранители продолжат наращивать усилия по борьбе с нелегалами, заявила помощница министра внутренней безопасности страны Триша Маклафлин

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опровергло информацию о том, что из-за негативной реакции общества правоохранители откажутся от тактики массовых облав в борьбе с нелегальными мигрантами в пользу ограниченных и целенаправленных операций.

"Это не соответствует действительности. Правоохранители МВБ США, Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) продолжат наращивать свои усилия [по борьбе с нелегалами]. Если бы были приняты те или иные операционные изменения, вы бы услышали о них из первых уст", - написала в X помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

Ранее газета The Hill сообщила со ссылкой на источники, что МВБ США остановит масштабные рейды, направленные на выявление и поимку нелегальных мигрантов в рамках операций в крупных городах страны. По данным издания, министерство планировало перейти к тактике ограниченных операций по поиску нелегалов, совершивших на территории США тяжкие преступления. Опрос американского института PRRI показывал, что одобрение действий нынешней администрации против нелегальной миграции снизилось с 42% в марте до 33% в декабре. Газета отмечала, что отказ от массовых облав должен помочь снизить напряженность в обществе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.