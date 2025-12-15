Еврокомиссар Йёргенсен: кризис с жильем в Европе играет на руку правым популистам

По его словам, план по доступному жилью позволит пересмотреть правила ЕС о госпомощи, чтобы страны объединения могли выделять больше средств на строительство новых домов

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) готовится в ближайшее время принять план ЕС по доступному жилью на фоне масштабного кризиса с ценами на недвижимость, который затронул миллионы людей и приводит к популярности правых политиков. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен.

"Это реальный кризис. <...> Этот план будет сочетанием конкретных решений на уровне ЕС и рекомендаций, которые страны - члены [объединения] смогут применять", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico.

Еврокомиссар отметил, что хотя ранее ЕС не играл большой роли в урегулировании проблем с жильем, теперь "пришло время изменить" положение вещей, так как некоторые правые политики, в частности, в Португалии и Нидерландах, зарабатывают себе политические очки, критикуя высокие цены на жилье в ЕС. "Это реальная проблема, затрагивающая миллионы людей, и бездействие играет на руку правым популистам", - сказал он.

Как пишет газета, решение по плану должно быть принято уже на этой неделе. По словам Йёргенсена, план позволит пересмотреть правила ЕС о госпомощи, чтобы страны объединения могли выделять больше средств на строительство нового жилья. Также план будет включать в себя меры по борьбе со спекуляциями на рынке недвижимости и инструменты, которые позволят странам сдерживать рост краткосрочной аренды, которая влияет на цены. Помимо этого, в рамках плана предлагается принять новую стратегию строительства, направленную на сокращение бюрократических процедур и создание общих стандартов для стройматериалов, которые позволят использовать их в любой стране ЕС. При этом Йёргенсен подчеркнул, что план не предполагает вмешательства во внутреннюю политику стран по жилищному вопросу, так как чаще всего местные власти имеют собственное представление о том, как урегулировать жилищный кризис.

Ранее газета El País сообщала, что ЕК завершает разработку первого пакета мер ЕС для сдерживания жилищного кризиса, с которым сталкиваются страны сообщества. План должен включать инициативы по регулированию туристической аренды в ЕС, сделать правила госпомощи более гибкими и позволить направлять неиспользованные средства так называемого фонда сплочения на строительство государственного или доступного жилья. По версии издания, дискуссии носят сложный характер. Некоторые столицы, в том числе Париж и Берлин, выразили сомнения относительно полномочий ЕК предлагать меры по вопросу, который они считают национальным делом.