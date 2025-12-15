WSJ: США и Украина провели трудные переговоры в Берлине

Американская сторона не хотела идти на компромиссы по своему проекту мирного соглашения, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

© Guido Bergmann/ Bundesregierung via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Переговоры между США и Украиной в Берлине были трудными, американская сторона не хотела идти на компромиссы по своему проекту мирного соглашения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, переговоры длились пять часов и продолжатся в понедельник. По словам европейских и украинских чиновников, будет обсуждаться вопрос о гарантиях безопасности для Киева. Великобритания, Франция и "другие европейские страны" составили подробные планы с описанием помощи, которую они готовы предоставить, включая потенциальную отправку военных. Вашингтон пока не принял политического решения относительно того, какую помощь он готов оказать, сообщает WSJ.

В воскресенье в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.