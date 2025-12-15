МИД КНР не стал комментировать информацию о возвращении панд из Японии

Официальный представитель дипведомства Го Цзякунь предложил обратиться по указанному вопросу в компетентные органы КНР

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию о возможном возвращении в КНР панд, арендованных японской стороной. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Предлагаю обратиться по указанному вопросу в компетентные органы КНР", - отметил он.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Япония может остаться без китайских панд для своих зоопарков из-за обострения отношений с КНР, которое произошло после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и жесткой реакции на них со стороны Пекина. В настоящее время на территории Японии находятся две панды, арендованные японской стороной у Китая, - Сяо-Сяо и Лей-Лей. Оба млекопитающих являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.