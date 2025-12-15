ČTK: в Чехии назначили правительство премьер-министра Бабиша

Андрей Бабиш сформировал кабмин из выдвиженцев ANO, а также представителей политических движений SPD и Motorist

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел провел в Пражском граде торжественную церемонию назначения коалиционного правительства республики, возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишем. Трансляцию осуществляло информационное агентство ČTK.

Бабиш, возглавляющий победившее на октябрьских парламентских выборах в Чехии центристское политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), сформировал кабмин из его выдвиженцев, а также представителей политических движений SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В Палате депутатов (нижней палате) парламента эти политические силы опираются на поддержку 108 из 200 депутатов.

Состав правительства

Правительство Бабиша состоит из 16 членов. ANO, кроме поста премьера, принадлежит восемь министерских портфелей; SPD - три, в числе которых портфель министра обороны; Motorist - четыре, включая портфель министра иностранных дел. Кабмин, согласно заявлению его председателя, немедленно приступит к работе. В понедельник все министры займут свои кресла в возглавляемых ими ведомствах. В тот же день состоится первое заседание правительства.

Чешские СМИ проинформировали, что МВД возглавил Любомир Метнар (ANO); МИД и министерство охраны окружающей среды - Петр Мацинка (Motorist ); министерство обороны - Яромир Зуна (SPD); министерство юстиции - Йероным Тейц (ANO); министерство финансов - Алена Шиллерова (ANO); министерство промышленности и торговли - Карел Гавличек (ANO); министерство транспорта - Иван Беднарик (SPD); министерство сельского хозяйства - Мартин Шебестыан (SPD); министерство образования и по делам молодежи - Роберт Плага (ANO); министерство здравоохранения - Адам Войтех (ANO); министерство культуры - Ото Клемпирж (Motorist ); министерство труда и социальных дел - Алеш Юхелка (ANO); министерство спорта и профилактики - Борис Штястный (Motorist ); министерство регионального развития - Зузана Мразова (ANO). Президент поручил Мацинке временно исполнять обязанности министра охраны окружающей среды, так как выдвинутая Motorist на пост главы этого ведомства кандидатура Филипа Турека вызывает у него серьезные сомнения, и он намерен обдумать возможность его назначения.

В кабмине Бабиша будут четыре вице-премьера. Ими стали Карел Гавличек и Алена Шиллерова от движения ANO, а также Петр Мацинка от Motorist и Яромир Зуна от SPD.

До католического Рождества пройдет три заседания кабмина, последние из которых запланировано на 22 декабря. Ожидается, что правительство 13 января 2026 года вынесет на утверждение нижней палаты парламента свое программное заявление и депутаты, проголосовав "за", выразят доверие новым властям. В этом документе, содержание которого стало известно чешским СМИ, подчеркивается приверженность республики членству в НАТО и Евросоюзе, а также содержится положение о дипломатической поддержке Украины с целью скорейшего достижения мира в этой стране. В нем сказано о расширении сотрудничества с такими государствами, как Словакия и Венгрия.