ANI: премьер Индии отправился с визитом на Ближний Восток и в Эфиопию

Визиты Нарендра Моди приурочены к 75-й годовщине установления дипломатических отношений Индии с этими государствами

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник отправился в зарубежную поездку, в ходе которой посетит с официальными визитами Иорданию, Оман и Эфиопию в целях развития межгосударственных и экономических связей. Об этом сообщает агентство ANI.

Визиты Моди приурочены к 75-й годовщине установления дипломатических отношений Индии с этими государствами. Поездка главы индийского правительства подчеркнет важность, которую Нью-Дели придает укреплению стратегического партнерства с Оманом и развитию отношений с Иорданией и Эфиопией, отмечает ANI.

В рамках визита Моди в Оман ожидается подписание двустороннего соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве.