Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабря

Аббас Арагчи проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Москву 17 декабря, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"17 декабря министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи посетит Москву с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, - отмечается в тексте. - Главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес".

Отдельное внимание будет уделено "текущим вопросам традиционно насыщенной двусторонней повестки дня российско-иранских отношений, вышедших на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства после вступления в силу 2 октября 2025 года нового межгосударственного договора".