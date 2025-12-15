Навроцкий: в отношениях Польши и Украины отсутствует элемент партнерства

По словам польского президента, Киев игнорирует важные для Варшавы вопросы

Президент Польши Кароль Навроцкий © Omer Messinger/ Getty Images

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Отношения между Украиной и Польшей нельзя назвать партнерскими, поскольку в Киеве игнорируют важные для поляков вопросы. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в интервью порталу Wirtualna Polska.

"Мы потеряли элемент партнерства по линии Польша - Украина, я открыто об этом говорю <...>. Если в вопросах, которые важны для поляков, таких как эксгумации на Волыни, мы видим, что для украинской стороны они даже не являются предметом реального рассмотрения, то возникает вопрос: где же партнерство? Я надеюсь, что это изменится", - сказал Навроцкий. "В качестве президента я не могу, не хочу и не соглашусь на то, чтобы Польшу использовали исключительно в роли коридора в вопросах, которые стратегически важны для нас", - отметил польский лидер.

По мнению Навроцкого, Украина не чувствует, что поддержка Варшавы критически важна для Киева, а Владимир Зеленский привык к тому, что поддержка поляков всегда гарантирована.

Навроцкий неоднократно критиковал власти в Киеве за отсутствие благодарности полякам за оказанную Украине помощь. Кроме того, Навроцкий не стал посещать Киев в первые месяцы после вступления в должность. Первая официальная встреча Навроцкого и Зеленского планируется в Варшаве 19 декабря.