Politico: Зеленский отказался от экономической зоны в Донбассе и отвода войск

При этом представители США продолжают настаивать на территориальных уступках со стороны Киева для завершения конфликта, рассказал источник газеты

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский на переговорах в Берлине с участием американской и украинской делегаций отверг предложения США по выводу украинских и российских войск из Донбасса и создания там демилитаризованной свободной экономической зоны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.

При этом представители США продолжают настаивать на территориальных уступках со стороны Киева для завершения конфликта, рассказал источник. Европейские страны же по-прежнему не согласны с позицией Вашингтона и считают, что вопрос территорий не подлежит никакому обсуждению до того момента, пока Украине не будут предоставлены гарантии безопасности.

Планируемая 15 декабря встреча Зеленского с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и последующее присоединение к ней некоторых чиновников ЕС и НАТО, а также возможные переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) будут использованы Европой, чтобы еще раз попытаться добиться от США изменения позиций по мирному урегулированию, отмечает издание.

Ранее газета Le Monde сообщала, что украинские власти согласны с идеей создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, но считают, что для этого необходим взаимный отвод сил по текущей линии фронта. В публикации утверждалось, что этот пункт содержался в переданном Вашингтону новом варианте мирного плана из 20 позиций, и авторами этого предложения выступили Украина при поддержке Великобритании, Франции и Германии, а не США.

В Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

О планах

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что на следующий день вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".

За последнее время в СМИ появилось большое количество статей о якобы имеющихся в плане Трампа тех или иных инициативах. Так, к примеру, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что разработанный США план по урегулированию украинского конфликта предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России. В украинских СМИ эту тему "подхватили" уже со своими формулировками, а французский Le Monde написал, что украинские власти согласны с идеей создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, но считают, что для этого необходим взаимный отвод сил по текущей линии фронта.