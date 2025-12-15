МАГАТЭ сохраняет контакт с Ираном, несмотря на приостановку сотрудничества

Пока не удалось восстановить сотрудничество на необходимом уровне, но это жизненно важно, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сохраняет контакт с Ираном, несмотря на приостановку сотрудничества. Об этом в эфире радиостанции RFI заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Контакт с Ираном сохраняется. Нам пока не удалось восстановить сотрудничество на необходимом уровне, но, на мой взгляд, это жизненно важно", - сказал Гросси.

По его словам, диалог продолжается в виде "закулисных переговоров и конфиденциальных контактов". "Нельзя забывать, что, даже если физическая инфраструктура Ирана, в частности на объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, была серьезно повреждена, ядерные материалы все еще существуют. Речь идет о 400 кг урана, обогащенного до 60%, и это по-прежнему остается источником серьезной обеспокоенности", - указал гендиректор агентства.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль- Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

9 сентября Иран и МАГАТЭ заключили в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны организации в адрес государств, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в республике. Как пояснил глава иранского МИД Аббас Арагчи после подписания документа, в случае возобновления каких-либо враждебных действий против республики все контакты с МАГАТЭ будут снова прекращены. 20 ноября МИД Ирана сообщил, что Тегеран в ответ на принятие МАГАТЭ очередной антииранской резолюции направил агентству уведомление о прекращении действия ранее заключенного в Каире соглашения о сотрудничестве Тегерана и агентства.