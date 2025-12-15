Bild: Киев готов пойти на проведение выборов и отказ от вступления в НАТО

Газета отмечает, что Украина якобы согласна и на "заморозку" нынешней линии соприкосновения, однако отказывается вывести войска со всей территории Донбасса

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Власти в Киеве на переговорах в Берлине якобы готовы согласиться при определенных обстоятельствах на проведение выборов в течение 100 дней и отказ от вступления в НАТО. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

"Оба пункта [плана США о проведении выборов и отказе от членства в НАТО] Украина готова была бы принять при определенных обстоятельствах", - отметили источники издания. Кроме того, Киев якобы согласен также пойти на "заморозку" нынешней линии соприкосновения, однако отказывается вывести свои войска со всей территории Донбасса.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

В воскресенье в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

В понедельник переговоры продолжатся. По информации Bild, новым дедлайном для возможного заключения сделки называется католическое Рождество.