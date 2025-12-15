Каллас: ЕС "поможет" Армении бороться с "иностранным вмешательством перед выборами"

Глава дипслужбы Евросоюза отметила, что ранее так помогали Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещала, что ЕС "будет помогать" Армении "бороться с иностранным вмешательством в выборы", как в Молдавии. Об этом она заявила по прибытии на плановую встречу глав МИД Евросоюза.

"В Армении приближаются выборы. Мы будем помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии", - сообщила она, комментируя визит в Брюссель главы МИД Армении.

В понедельник в Брюссель приехал глава МИД Армении Арарат Мирзоян для проведении консультаций с главами МИД ЕС. Ранее премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что считает целью своего руководства начать процесс вступления Армении в ЕС.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения на каком-то этапе должна окончательно сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), они несовместимы друг с другом.