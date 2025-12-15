США углубят сотрудничество с Сирией в борьбе с ИГ после инцидента в Пальмире

При этом спецпредставитель президента США по Сирии и посол страны в Турции Том Баррак указал, что Вашингтон не оставят нападение на американских солдат безнаказанным

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты после гибели американских солдат в Пальмире не откажутся от стратегии партнерства с действующими сирийскими властями в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а наоборот, усилят совместную работу. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Сирии и посол страны в Турции Том Баррак.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы дать возможность компетентным сирийским партнерам при ограниченной оперативной поддержке США выслеживать сети ИГ. <...> Такой подход позволяет вести борьбу локально, ограничивает участие США и помогает избежать еще одной крупномасштабной войны на Ближнем Востоке. Недавнее нападение не отменяет эту стратегию, наоборот, оно ее укрепляет", - написал Баррак в X.

Он подчеркнул приверженность США сотрудничеству с сирийскими властями, добавив, что "эта реальность остается неизменной". При этом Баррак указал, что США не оставят нападение на американских солдат безнаказанным. "Наши прочные партнерские отношения в рамках глобальной коалиции по борьбе с ИГ, включая твердую поддержку союзных новому правительству Сирии стран, усилят работу по нейтрализации боевиков ИГ, где бы они ни скрывались", - отметил Баррак.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал принять ответные силовые меры против ИГ в связи с убийством двух военных США и одного американского переводчика в Пальмире. Американский лидер уточнил, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа "чрезвычайно возмущен и обеспокоен" упомянутым нападением. Трамп добавил, что еще трое военных получили ранения и находятся в стабильном состоянии.

Как сообщил ранее Пентагон, двое военных США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в соцсети X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров".

Телеканал Syria TV ранее сообщил со ссылкой на источник, что в результате инцидента со стрельбой вблизи Пальмиры погиб один сотрудник сил безопасности Сирии, трое военнослужащих ВС США получили ранения. По информации агентства SANA, вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории, в результате чего несколько человек получили ранения. Какими были его мотивы, не сообщалось.