ЕК: Евросоюз не сможет оплатить восстановление Украины

Потребуются частные средства, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос

Редакция сайта ТАСС

Еврокомиссар по расширению Марта Кос © Omar Havana/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не сможет сам оплатить восстановление Украины, ему потребуется привлечение средств частных компаний. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы сейчас в стадии согласования финансирования для Украины. Но восстановление Украины будет невозможно без привлечения частных средств., без компаний. Чтобы привлечь достаточный интерес частных компаний к инвестированию на Украине, участию в реконструкции, Еврокомиссии необходима безопасная инвестиционная среда [на Украине], легальная уверенность, которая достижима только тогда, когда все будут верить, что на Украине не опасно инвестировать. Антикоррупционные меры необходимы как раз для этого", - заявила Кос, комментируя коррупционные скандалы на Украине.

Лидеры ЕС на саммите 18-19 декабря намерены согласовать финансирование Украины в 2026-2027 годах за счет экспроприации российских активов под прикрытием так называемого репарационного кредита. Тема "репарационного кредита" уже поднималась в ЕС в течение двух прошедших лет, однако тогда рассматривалась лишь теоретическая возможность передать на нужды восстановления Украины присвоенные в ЕС активы ЦБ РФ, которые Украина, по утверждению Евросоюза, сможет в будущем компенсировать, когда Россия ей "выплатит репарации". Расчетный объем этих "репараций", согласно публикациям Politico и Bloomberg, в Брюсселе уже вырос с €350 млрд в 2023 году до более чем €500 млрд в 2025 году.

Сейчас, согласно плану Еврокомиссии, оглашенному ее главой Урсулой фон дер Ляйен 3 декабря, из экспроприированных в ЕС €210 млрд ЕК намерена покрывать текущие расходы Украины в 2026-2027 годах на ведение боевых действий или на восстановление армии, если мир будет заключен раньше.