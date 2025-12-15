Навроцкий: лишь Россия, Украина и США вправе обсуждать территориальные уступки

Польский лидер также объяснил отсутствие Варшавы в переговорных форматах по Украине ослабевшим авторитетом премьера Дональда Туска среди западных партнеров

Президент Польши Кароль Навроцкий © Omer Messinger/ Getty Images

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Обсуждение территориальных уступок со стороны Украины может вестись лишь между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью порталу Wirtualna Polska.

"Территориальные вопросы должны обсуждаться исключительно между США, Украиной и Россией", - отметил Навроцкий.

Польский лидер также объяснил отсутствие Варшавы в ряде переговорных форматов по Украине ослабевшим авторитетом премьера Дональда Туска среди западных партнеров.

В то же время, сам Навроцкий заявил, что все еще мечтает сесть за один стол переговоров о мире на Украине с лидерами России, США и представителями Киева.