NBT: Таиланд контролирует храмовый комплекс Та Квай у границы с Камбоджей

Боевые действия в этом районе продолжаются

БАНГКОК, 15 декабря. /ТАСС/. Таиландские войска установили контроль над древним храмовым комплексом Та Квай в провинции Сурин, вытеснив из этого района камбоджийские силы. Об этом сообщила Национальная телерадиовещательная служба Таиланда (NBT).

По информации второго округа Сухопутных сил Таиланда, боевые действия в этом районе продолжаются.

Район храма Та Квай в июле 2025 года уже становился горячей точкой во время предыдущего витка эскалации пограничного конфликта. Тогда ВВС Таиланда задействовали истребители F-16 и JAS 39 Gripen для нанесения авиаударов по позициям расположенных в этом месте камбоджийских вооруженных сил.

Столкновения с применением стрелкового оружия произошли 7 декабря на границе Таиланда и Камбоджи. Таиландские Сухопутные силы 8 декабря сообщали, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел их позиций в приграничной зоне. Таиландские ВВС в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе боевых действий с таиландской стороны погибло 15 военнослужащих. МВД Камбоджи сообщало о гибели 11 человек из гражданского населения. Посольства России в обеих странах рекомендовали согражданам воздерживаться от посещения приграничных районов.