Конгресс США поддержит действия Трампа после нападения на патруль в Сирии

Сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс отметил, что американские сенаторы намерены поддержать президента США в его стремлении искоренить ИГ

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Конгресс США готов поддержать действия президента Дональда Трампа в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ответ на нападение на американцев в Сирии. Об этом телеканалу Fox News заявил сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс, являющийся также членом комитета Сената Конгресса США по вооруженным силам.

"Мы найдем виновных [в нападении на патруль], мы привлечем их к ответственности, и Конгресс США будет поддерживать президента в этом", - заявил Бэнкс. Он добавил, что американские сенаторы намерены поддержать Трампа в его стремлении искоренить ИГ.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон отомстит организаторам нападения на сирийско-американский патруль в Сирии.

13 декабря вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю в Пальмире. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были доставлены на американских вертолетах на военную базу западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил представитель МВД Сирии, нападавший являлся сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. Компетентные органы выясняют, был ли этот человек связан с ИГ или просто придерживался идеологии террористов.