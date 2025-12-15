Сийярто: ЕС хочет конфисковать российские активы для продолжения конфликта

Такое решение "создаст риск эскалации конфликта, которого еще не было за последние два-три года", указал глава венгерского МИД

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Часть средств, которые лидеры Евросоюза хотят направить Украине за счет конфискации замороженных на Западе российских активов, пойдет непосредственно на продолжение конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Беседуя с журналистами перед началом встречи, он отметил, что руководство Евросоюза намерено конфисковать суверенные активы РФ на сумму около €200 млрд, из которых €46 млрд "пойдут на вооружение Украины". "Очевидно, что это полностью противоречит интересам венгерского народа. Эта мера в очередной раз вызовет затягивание войны, что приведет к еще десяткам или сотням тысяч жертв и дальнейшим разрушениям", - сказал министр.

По его словам, такое решение ЕС спровоцирует дальнейшие военные действия и "создаст риск эскалации конфликта, которого еще не было за последние два-три года". "Поэтому задача сегодня будет заключаться в том, чтобы дать понять, что риск эскалации войны неприемлем просто потому, что если начнется война между Европой и Россией, то Европа не выживет. Поэтому мы должны предотвратить начало такой войны", - заключил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает захват российских активов на Западе, по сути, равнозначным объявлению войны. Глава правительства пояснял, что "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря в Брюсселе решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.