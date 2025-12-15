ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Сийярто: ЕС хочет конфисковать российские активы для продолжения конфликта

Такое решение "создаст риск эскалации конфликта, которого еще не было за последние два-три года", указал глава венгерского МИД
Редакция сайта ТАСС
10:11

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Часть средств, которые лидеры Евросоюза хотят направить Украине за счет конфискации замороженных на Западе российских активов, пойдет непосредственно на продолжение конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Беседуя с журналистами перед началом встречи, он отметил, что руководство Евросоюза намерено конфисковать суверенные активы РФ на сумму около €200 млрд, из которых €46 млрд "пойдут на вооружение Украины". "Очевидно, что это полностью противоречит интересам венгерского народа. Эта мера в очередной раз вызовет затягивание войны, что приведет к еще десяткам или сотням тысяч жертв и дальнейшим разрушениям", - сказал министр.

По его словам, такое решение ЕС спровоцирует дальнейшие военные действия и "создаст риск эскалации конфликта, которого еще не было за последние два-три года". "Поэтому задача сегодня будет заключаться в том, чтобы дать понять, что риск эскалации войны неприемлем просто потому, что если начнется война между Европой и Россией, то Европа не выживет. Поэтому мы должны предотвратить начало такой войны", - заключил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает захват российских активов на Западе, по сути, равнозначным объявлению войны. Глава правительства пояснял, что "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря в Брюсселе решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

УкраинаРоссияВенгрияСийярто, Петер