Reuters: Уиткофф и Кушнер начали брифинг глав МИД ЕС по сектору Газа

Спецпосланник и зять президента США проинформировали министров иностранных дел стран ЕС о мирном плане Дональда Трампа в Газе

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали брифинг министров инстранных дел стран Евросоюза (ЕС) по сектору Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

По его информации, Уиткофф и Кушнер в ходе видеоконференции проинформировали министров иностранных дел стран ЕС о мирном плане Трампа в секторе Газа.

4 декабря портал Axios сообщил, что американский лидер планирует до 25 декабря объявить о начале реализации второго этапа его плана по урегулированию в секторе Газа. Отмечается, что он будет предусматривать вывод израильских войск из сектора Газа, размещение в нем "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению анклавом, включая "Совет мира".

По сведениям Axios, "Совет мира" будет включать "около десятка лидеров западных и арабских государств". Ему будет подчиняться исполнительный комитет, в который войдут Уиткофф, Кушнер, а также ряд других лиц.