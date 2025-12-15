Сийярто: Венгрия и Словакия подготовили иск против запрета ЕС на нефть и газ РФ

Глава венгерского МИД отметил, что план Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа нарушает собственные законы Евросоюза

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Венгрия и Словакия завершили юридическую подготовку к подаче иска в Суд ЕС против руководства Евросоюза, которое добивается полного отказа от поставок нефти и газа из России к началу 2028 года. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Беседуя с журналистами перед началом встречи, он отметил, что Венгрия и Словакия "решили объединить усилия" и совместно оспорить в суде запрет на российские энергоносители. "Юридическая работа в основном завершена, и, как только о решении будет официально объявлено, у нас появится легальная возможность, чтобы подать иск. Мы сделаем это, как только это будет юридически возможным", - сказал Сийярто.

Он отметил, что план Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа нарушает собственные законы ЕС. "В базовом договоре четко указано, что формирование национального энергетического баланса является компетенцией самих государств", - пояснил министр, добавив, что инициатива Брюсселя ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Обсуждается вопрос о запрете поставок ядерного топлива. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.