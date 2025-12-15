Euractiv: семь стран ЕС выступают против экспроприации активов РФ

К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, теперь присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Число стран ЕС, выступающих против плана ЕК по экспроприации активов РФ под видом "репарационного кредита" для Украины, выросло до семи, и любая попытка продавить это решение вызовет серьезный раскол в Евросоюзе. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv.

Он отметил, что к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, теперь присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Euractiv утверждает, что последние 4 страны выступают против плана Еврокомиссии в связи с позицией их правительств, активно поддерживающих администрацию президента США Дональда Трампа, которая считает, что экспроприация активов России может подорвать возможности скорого урегулирования на Украине.

Как пишет портал, глава Европейского совета Антониу Кошта должен будет принять решение - отказаться от плана или продолжать продвигать его - в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, указывая, что оба варианта действий "нанесут серьезный политический ущерб ЕС и грозят ему политическим расколом".

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе признала, что утверждение "репарационного кредита" все более осложняется. В то же время, она подтвердила, что, хотя решение по экспроприации активов Еврокомиссия намерена принимать квалифицированным большинством, "без поддержки Бельгии это будет сложно, поскольку именно у Бельгии находится большинство блокированных активов России".

Квалифицированное большинство голосов в Совета ЕС подразумевает, что "за" должны проголосовать 60% государств ЕС (не менее 16 стран), где проживают не менее 55% населения сообщества. Таким образом, даже все вместе эти 7 стран ЕС формально не смогут блокировать это решение.

Заморозить навсегда

В Бельгии на площадке Euroclear блокированы €185 млрд российских активов из €210 замороженных в ЕС.

На голосовании в Совете ЕС в пятницу Бельгия поддержала бессрочную заморозку активов России, но продолжает заявлять, что не поддержит их экспроприацию. Премьер Бельгии Барт Де Вевер ранее назвал экспроприацию активов "воровством". По его мнению, активы России должны оставаться навсегда замороженными в Бельгии, принося доход, из которого можно продолжать финансировать Украину.

В 2023 году предшественник Де Вевера на посту премьера Бельгии - Александер Де Кроо упоминал, что Бельгия взимает налог в примерно 30% на доходы от реинвестирования российских активов, что дает стране свыше €1 млрд бюджетных поступлений в год, о чем впоследствии бельгийская сторона предпочитала не упоминать.

Ответ РФ

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.