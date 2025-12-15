Новый премьер Чехии призвал к скорейшему миру на Украине

Андрей Бабиш не комментировал предложение передать Киеву замороженные в Евросоюзе российские активы

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш © Carsten Koall/ Getty Images

ПРАГА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал к скорейшему установлению мира на Украине. Об этом он заявил на первой пресс-конференции своего правительства, назначенного в понедельник президентом республики.

"Наступает Рождество, и было бы отлично, если бы наконец уже [была достигнута] договоренность о перемирии", - сказал Бабиш, выступление которого транслировало информационное агентство ČTK. Целью должно быть, чтобы к 24 февраля 2024 года "война была бы завершена и все стороны [конфликта] получили гарантии безопасности". "Европа и все стороны [конфликта] должны были бы начать говорить о мире, а не только о войне", - отметил он.

Бабиш, отвечая на вопрос о продолжении помощи Украине, подчеркнул значение ее гуманитарной составляющей. "Украине, да, конечно, гуманитарную помощь [необходимо оказывать]. Мы ежегодно направляем в европейский бюджет 60 млрд крон (около $2,9 млрд) - 62 млрд крон (примерно $3 млрд) <...> в рамках которого Украина получит большие деньги", - сказал премьер. Он не комментировал предложение передать этой стране замороженные в Евросоюзе российские активы.